GROSSETO – Domenica 16 marzo, un gruppo di ex studenti della classe quinta B sperimentale, indirizzo informatico dell’Istituto Professionale per il Commercio, anno diploma 1992/93, si è ritrovato per una cena speciale all’insegna dei ricordi e della condivisione.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi compagni di classe, ha rappresentato un’occasione per ripercorrere gli anni trascorsi sui banchi di scuola e celebrare l’amicizia che, nonostante il tempo passato, continua a unire i membri di quella storica sezione.

Alla serata ha preso parte anche il professor Dino Giannetti, docente di informatica, e sono stati rivolti particolari ringraziamenti ai professori Claudio Sassetti (Italiano e Storia), Marcello Cesaroni (Educazione Fisica), Roberto Mori (Inglese) e Renza Gabrielli (Dattilografia e Calcolo), che hanno lasciato un segno indelebile nella formazione e nei ricordi degli studenti. Proprio la professoressa Gabrielli ha voluto sorprendere i partecipanti con un pensiero speciale, preparato per tutti e fatto trovare all’agriturismo scelto per la cena.

Per suggellare l’incontro, è stata realizzata una bottiglia di vino con un’etichetta commemorativa raffigurante la foto di classe dell’anno del diploma, un simbolo tangibile di un legame che resiste al passare del tempo.

Un momento particolarmente emozionante è stato il ricordo di una compagna di classe, scomparsa prematuramente. Con il sorriso e la commozione, gli ex studenti hanno voluto dedicarle un pensiero speciale, ricordandola con affetto e custodendola nei loro cuori.

Tra i presenti alla serata figurano Ilenia Stella, Massimiliano Capanni, Simone Cianti, Giuseppe Russo, Sonia Marcucci, Fabio Simi, Claudia Ueni, Alberto Vannetti, Simona Brandi, Simone Soldati e Stella Mammoliti.

Una serata all’insegna della nostalgia, ma anche della gioia di ritrovarsi, che ha rafforzato i legami e rinnovato la promessa di non far passare troppo tempo prima del prossimo incontro.