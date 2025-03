GAVORRANO – “Da un assessore della caratura di Daniele Tonini, recordman di preferenze elettorali e veterano della giunta gavorranese, pretendiamo, senza mezzi termini, maggiore attenzione verso le attività comunali di sua competenza e soprattutto maggiore rigore nell’uso delle risorse pubbliche”. A dichiararlo il gruppo di opposizione gavorranese formato dal capogruppo Andrea Maule e dai consiglieri Giacomo Signori, Claudio Asuni, Chiara Vitagliano e Andrea Bartolozzi.

“Manifestando viva perplessità, questo Gruppo Consiliare ha presentato oggi una interrogazione al sindaco Ulivieri – proseguono -. Le nostre attenzioni si sono concentrate su due recenti interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dall’Ente sulle strade comunali della Serra e di Poggio al Fabbro. Nel primo tratto viario, della Serra, il Comune era intervenuto tre mesi fa per il rifacimento di parte del manto stradale, in asfalto, e per il ripristino delle fossette perimetrali e delle scarpate. Il secondo tratto viario attenzionato, di Poggio al Fabbro, aveva visto l’intervento del Comune per effettuare manutenzione delle fossette perimetrali con imbrecciatura di alcune porzioni della strada stessa”.

“Sono trascorsi circa tre mesi dai due richiamati interventi e la situazione in entrambi i tratti stradali analizzati è decisamente degenerata. Nella strada della Serra il nuovo asfalto si è vistosamente sgretolato, rendendo la strada sdrucciolevole e ancor più pericolosa di prima. Nella strada di Poggio al Fabbro il riporto di ghiaia è risultato inadeguato, tant’è che percorrere la strada stessa equivale oggi a viaggiare in un campo minato – prosegue l’opposizione -. Solo tre mesi per vedere vanificati i lavori del Comune, tanto osannati dall’assessore Tonini. Proprio lui, con i rigorosi selfie istituzionali, annunciava i due interventi come sopra descritti. Preso atto del triste esito di questi stessi lavori, questo Gruppo ha chiesto al sindaco di riferire in assise comunale su due aspetti. In primis, il sindaco dovrà indicare a quanto ammontano, per singolo tratto viario, le spese sostenute dal Comune di Gavorrano per i lavori di manutenzione straordinaria attuati nelle strade comunali esaminate. A seguire, il sindaco dovrà chiare se ritiene che nell’eseguire queste opere siano stati rispettati i principi dell’efficacia e all’efficienza della Pubblica Amministrazione”.

“Pare surreale, ma a Gavorrano accade anche questo, che il Comune spenda migliaia di euro per fare manutenzione straordinaria su alcune strade, per ritrovarsi dopo nemmeno tre mesi alla medesima situazione di partenza. Soldi spesi correttamente? Con efficacia e con efficienza? A noi pare di no! Occorre maggiore attenzione e maggior rigore nella gestione della risorsa pubblica, evitando inutili sprechi di denaro”.