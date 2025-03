GROSSETO – Sono rientrati a Grosseto i compagni di classe e gli insegnanti che erano andati in gita in Sicilia, nel viaggio in cui è morta Aurora Bellini. Gli studenti e i docenti dell’istituto Manetti Porciatti di Grosseto sono stati sentiti dagli inquirenti che stanno indagando sulla morte della ragazza, dopodiché questa mattina sono ripartiti con l’autobus alla volta di Grosseto.

Nei prossimi giorni la scuola farà un incontro dove i ragazzi che hanno vissuto questa drammatica esperienza potranno condividere le proprie emozioni. E per chi ne sentirà il bisogno ci sarà la possibilità di un sostegno psicologico.