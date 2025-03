GROSSETO – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Grosseto. Il presidente Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per lunedì 24 marzo alle 9.

Di seguito le proposte che saranno trattate:

– Comunicazioni istituzionali

– Comunicazione verbale seduta del 7 marzo 2025 – presa d’atto

– Variante al piano attuativo area tr09a – Sugherella per la vendita di una porzione di area di proprietà comunale ricadente nel lotto numero 8 – approvazione.

– Approvazione del regolamento per il funzionamento del tavolo della famiglia, istituito quale commissione speciale ai sensi dell’articolo 21 del regolamento del Consiglio comunale.

– Mozione per intitolazione di una via, strada, largo, piazza, luogo pubblico al generale Carlo Alberto della Chiesa, presentata dalla consigliera Gaviano (Gruppo misto di maggioranza) e sottoscritta da più consiglieri comunali.

– Mozione per l’intitolazione di una strada a Sergio Ramelli, presentata dal consigliere Tornusciolo (Lega Salvini premier) e sottoscritta da più consiglieri comunali.

Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/UCREufPec-V_NkAaPCFIhgYw