GROSSETO – È di nuovo tempo di “Settimana della bellezza”. Il festival culturale promosso dalla diocesi di Grosseto e Fondazione Crocevia, nell’edizione 2024-25 ha adottato un nuovo format, che ha reso possibile “spalmare” su periodi diversi dell’anno l’iniziativa. Siamo quasi alle battute finali, perché gli ultimi appuntamenti in calendario sono fissati ad aprile, ma nei prossimi giorni sono due le iniziative calendarizzate.

La prima si terrà venerdì 21 marzo alle 17, nell’aula delle colonne del Polo universitario grossetano, che è anche ente partner che organizza questo momento. Il tema che sarà proposto da Carlo Citter, professore associato di Archeologia medievale e post medievale del dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena, sarà: «Come può un archeologo studiare la fede? Alcuni esempi dal Medioevo europeo». Recenti sviluppi nella riflessione teoretica propongono di andare oltre l’interpretazione economica del dato materiale per valutare quanto la fede nella sua accezione più ampia abbia influito nella sua formazione. Questi approcci valutano in modo diverso la ritualità funeraria, ma anche la produzione di oggetti, la disposizione degli ambienti di un’abitazione, fino alla collocazione stessa degli insediamenti e la costruzione di spazi con significati simbolici. Attraverso una serie di casi di studio tratti dalle più avanzate esperienze di archeologia medievale europea, l’incontro con Carlo Citter vuol proporre una riflessione sui punti di forza, ma anche sulle debolezze di questi approcci. L’incontro, ad ingresso libero, avrà inizio alle 17.

Il profilo

Citter (Grosseto 1964) si è laureato in archeologia medievale presso l’Università di Siena nel 1989. Dottore di ricerca nel 1995, è professore associato presso la stessa università. Svolge regolarmente attività didattica dall’a.a. 1999-2000. È autore di numerosi saggi sui temi dell’archeologia medievale fra cui edizione di scavi. È presidente della Medieval Europe Research Community e dello European Liberal Arts Network. Fra i suoi principali interessi la formazione dei paesaggi medievali attraverso metodologie d’indagine che coniugano le digital humanities, l’uso integrato di fonti diverse e la geografia.

Sabato 22 marzo, poi, un secondo momento, che vuol legarsi in qualche misura anche alle recenti celebrazioni legate al centenario di nascita del maestro Alberto Manzi.

Nella sala Friuli di piazza San Francesco, alle 17, Cosimo Di Bari, affronterà il tema: «Vietare, sorvegliare o accompagnare? Le sfide per educare al digitale, all’infanzia e all’adolescenza».

Il profilo

Professore associato di Pedagogia generale e sociale presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia presso l’Università degli Studi di Firenze, Di Bari, fiorentino, 44 anni, ha conseguito dottorato di ricerca in «Metodologia della ricerca pedagogia. Teoria e storia» presso l’Università degli Studi di Firenze, nel 2011. Da quello stesso anno svolge insegnamenti in ambito universitario, prima attraverso docenze a contratto e poi come affidamento diretto durante l’incarico da ricercatore. È giornalista pubblicista dal 2002 e collabora con riviste accademiche e con riviste divulgative che si rivolgono ai servizi educativi 0-6 anni e alle famiglie. A settembre 2024 è stato fra i relatori del convegno promosso a Sorano dal centro Alberto Manzi, in collaborazione col Comune e l’Isis Zuccarelli, dedicato proprio all’arte di essere maestri e all’attualità di Manzi fra innovazione educativa e umanesimo sociale.

«Queste due giornate – dicono gli organizzatori della Settimana della Bellezza – saranno ulteriori occasioni di riflessione sul tema che fa da sfondo a questa edizione: dalle ferite la speranza. Siamo convinti, infatti, che l’educazione delle nuove generazioni sia un grande vettore di speranza e che per questo sia decisivo investire, anche come Chiesa, nell’educazione per avere gli strumenti giusti per approcciare la complessità senza averne paura, ma volendo starci dentro con apertura di cuore e con speranza».

La Settimana della Bellezza è promossa e ideata dalla Diocesi di Grosseto, attraverso l’ufficio per la pastorale culturale, e Fondazione Crocevia, Fondazione Chelli, la cooganizzazione del Comune di Grosseto e la collaborazione di Fondazione Grosseto Cultura tramite Polo culturale Le Clarisse e Maam-Museo archeologico e d’arte della Maremma, Fondazione Polo Universitario Grossetano, Avvenire, Luoghi dell’Infinito, Ente parco della Maremma, Coldiretti. Main sponsor: Fondazione Bertarelli.