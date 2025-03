FOLLONICA – “Piazze d’Europa” sta per tornare a Follonica. Dal 21 al 23 marzo il mercato europeo targato Fiva, Federazione italiana venditori ambulanti, Confcommercio Grosseto e Comune di Follonica sarà a Follonica.

La mostra-mercato di prodotti enogastronomici e artigianali provenienti da numerosi Paesi europei (e non solo), oltre che da svariate regioni italiane, in questo 2025 festeggia la sua tredicesima edizione. Come sempre gli stand, per un totale di circa cento operatori partecipanti, troveranno spazio tra viale Italia, piazza XXV Aprile e piazza a Mare, rimanendo sempre aperti dalle 10 alle 24 di venerdì, sabato e domenica.

Le modifiche alla circolazione

Per consentire il corretto svolgimento della manifestazione, il Comune ha emesso un’ordinanza che modifica la circolazione.

Divieto di transito e sosta (0-24) con rimozione coatta, eccetto autorizzati partecipanti alla manifestazione che espongono la documentazione rilasciata dall’Associazione Organizzatrice dalle 12 del 20 marzo, fino alle 14 del 24 marzo:

– su tutta la piazza XXV Aprile;

– sul tratto terminale di via Matteotti in Ztl, lato Hotel Ausonia, fino all’intersezione con viale Italia;

– su ambo i lati di via Albereta tratto compreso fra via Giacomelli e piazza XXV Aprile, consentendo la circolazione a doppio senso per i titolari di passo carrabile compreso nell’area predetta;

– su via Zara.

Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta eccetto autorizzati partecipanti alla manifestazione che espongono la documentazione rilasciata dall’associazione organizzatrice dalle 12 del 20 marzo, fino alle 14 del 24 marzo:

– su ambo i lati di via Merloni;

– su tutta l’area di Largo Pineta;

– su via Carducci (lato monti) da piazza XXV Aprile fino all’intersezione con via Fiume, e nel tratto compreso fra via Gorizia e via Giacomelli, istituendo il doppio senso di marcia per i soli mezzi della manifestazione.

Divieto di sosta (0-24) con rimozione coatta dalle 12 del 20 marzo, fino alle 14 del 24 marzo, in ambo i lati di via Albereta tratto compreso fra il civico 1 e via Bicocchi; stesso divieto in via Giacomelli lato mare dall’intersezione con via Albereta per una lunghezza di 10 metri.

Temporaneamente il doppio senso di circolazione, dalle 12 del 20 marzo, fino alle 14 del 24 marzo per consentire l’uscita dei residenti, circolazione dei veicoli delle forze dell’ordine e dei titolari di passo carrabile, su via Fratti, da via Roma fino all’intersezione con via Marconi.

Temporaneo transito alla Ztl di Piazza a Mare – Niccola Guerrazzi – viale Italia e via Fratti-via Zara-piazza del Popolo esclusivamente ai mezzi dei partecipanti alla manifestazione che espongano la documentazione rilasciata dall’associazione organizzatrice, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico scarico, con obbligo di raggiungere il parcheggio nelle aree appositamente individuate dalle 12 del 20 marzo alle 14 del 24 marzo. Vietato temporaneamente l’accesso ai passi carrabili presenti sul viale Italia tratto compreso fra piazza Guerrazzi e largo Pineta e Via Matteotti tratto Ztl, dalle 12 del 20 marzo, fino alle 14 del 24 marzo.

Divieto di transito dalle 20 del 23 marzo alle 14 del 24 marzo in via Albereta nel tratto compreso fra via Giacomelli e via Bicocchi, al solo momento del transito dei veicoli ingombranti della ristorazione.