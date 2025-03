GROSSETO – La 50esima coppa Bruno Passalacqua stacca il primo tagliando. Alle 17,30 di venerdì 21 marzo saranno formati i quattro gironi e, di conseguenza, sarà composto l’intero calendario delle 31 gare della manifestazione di calcio in notturna riservata alla categoria Juniores. La cerimonia si svolgerà nell’impianto di via Lago di Varano 47, casa dell’Invictasauro.

Sono 16 le società che, dal 5 maggio fino al 27 giugno, spegneranno le 50 candeline contendendosi l’ambito e storico trofeo: Alberese, Alta Maremma, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Castiglionese, Follonicagavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Manciano, Nuova Grosseto Barbanella, Roselle, Sant’Andrea, Siena, Venturina. Le testa di serie sono: Grosseto, Invictasauro (finalista 2024), Siena, Venturina (detentore).

Insieme a tutte le società saranno presenti Fabrizio Rossi, assessore allo sport del comune di Grosseto, Elisabetta Teodosio, delegato provinciale del Coni, Luca Furzi, presidente Aia, Agide Rossi, delegato Figc, Pietro Magro, presidente Aiac, Vincenzo Sabatini, delegato regionale Aic, Franco Rossi, presidente Panathlon, Gennarino Salvo, presidente Agaf. Parteciperanno i giornalisti Franco Ferretti (Il Tirreno), Franco Ciardi e Gianni Mancini (Grosseto Sport), Paolo Sparro (TV9 Telemaremma), Alessandro Gonnelli (Gazzetta di Siena), Giancarlo Mallarini (Maremma Oggi e addetto stampa della manifestazione).

Da sottolineare la bella e spontanea iniziativa dell’associazione Agaf (Associazione Grossetana delle Arti Figurative) presieduta da Gennarino Salvo a cui gli artisti associati, con i loro lavori d’arte inneggianti i 50 anni della coppa, hanno aderito con entusiasmo e si sono messi d’impegno per preparare opere, che rimarranno nel tempo a ricordo di questo torneo. Le opere saranno poi esposte presso la loro sede in via Mazzini di fianco alla scuola elementare nei giorni 13/14 e 20/21 giugno assieme ad alcune foto e articoli di giornale delle edizioni passate messe a disposizione dal Milan Club, la radice della coppa.

Nel frattempo Raisa Fesic, artista dell’associazione, ha già messo a disposizione una personale, meravigliosa opera fatta ad incisione a punta secca, che saranno preparate in modo limitato, autografate e numerate.

Anchorman della serata Francesco Luzzetti, padre del Passalacqua e presidente del Milan Club. Accanto a lui l’intero staff, che permette, con esperienza e capacità, lo svolgimento delle 31 serate in programma.