GROSSETO – C’è anche una componente grossetana nella nuova segreteria Cisl Funzione pubblica toscana: al termine del congresso, che ha eletto Andrea Nerini come nuovo segretario della federazione che rappresenta oltre 15mila iscritti in tutta la regione, è stata eletta anche la nuova segreteria composta da Simona Piccini, segretaria generale della Cisl Funzione pubblica di Grosseto, e Stefano Lepore.

“Si tratta di un riconoscimento importante – dichiara Simona Piccini – e ringrazio per la fiducia accordatami. Mantengo l’incarico di segretaria generale di Grosseto al quale ho aggiunto questo impegno regionale. Con il nuovo consiglio di Grosseto appena costituito ho persone valide che potranno supportarmi negli enti territoriali e nel dare risposte e servizi agli iscritti. Sul livello regionale il lavoro che intendiamo portare avanti è incentrato, principalmente, sulla ricostruzione delle basi per la sostenibilità del lavoro pubblico in Toscana”.

“Abbiamo un grande lavoro davanti – dice Andrea Nerini – ma siamo pronti a impegnarci a fondo per ricostruire le basi per la sostenibilità del lavoro pubblico in questa regione. Un grande campo d’azione che rientra tra le priorità è certamente quello della sanità pubblica. C’è da continuare la battaglia per abbattere le liste d’attesa e poter offrire un miglior servizio ai cittadini. Anche per questo è fondamentale proseguire nel percorso di reinternalizzazione dei servizi con le assunzioni necessarie per farlo. Reinternalizzare significa spendere meno e offrire servizi migliori e risposte concrete ai bisogni dei cittadini. Vogliamo dare concretezza al Patto per il welfare regionale che abbiamo firmato per il terzo settore. E poi c’è la grande criticità della sanità privata, ai cui lavoratori da troppi anni manca il rinnovo contrattuale. Impegni e obiettivi – conclude Nerini – che la segreteria è pronta ad affrontare, con la campagna elettorale Rsu per ottenere risultati migliori della scorsa tornata elettorale che perseguiremo con i punti fermi della Cisl: contrattazione, partecipazione e responsabilità”.

Andrea Nerini è stato coordinatore regionale per la sanità privata e il Terzo settore, mentre Stefano Lepore arriva dalla polizia locale.

Nella foto, da sinistra a destra, Lepore, Nerini, Piccini e Russo.