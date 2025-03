Attività estive per bambini e ragazzi: aperte le adesioni

C’è tempo fino al 18 aprile per fare domanda di partecipazione ai servizi estivi: due le tipologie di servizio per i bambini dai 3 ai 5 anni e per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Nel mese di luglio rimarrà aperto anche il nido di infanzia

MAGLIANO IN TOSCANA – Il Comune di Magliano in Toscana organizza, anche per la prossima estate, le attività per i bambini e i ragazzi. Un modo, concreto, per aiutare le famiglie e offrire ai più piccoli un’occasione di divertimento, socializzazione, pratica sportiva e conoscenza del territorio.

“Crediamo che organizzare un servizio di questo tipo per le famiglie e soprattutto per i più piccoli sia un compito di cui le amministrazioni comunali devono farsi carico – dice Pamela Calussi, consigliera con delega alle attività estive per minori – ed è per questo che abbiamo deciso di progettare due esperienze diverse per i bambini dai 3 ai 5 anni e per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 Inoltre, per tutto il mese di luglio resterà aperto, anche il nostro nido di infanzia, per i bambini dagli 1 ai 3 anni che già frequentano la struttura, in modo da dare risposte ai bisogni dei minori delle varie fasce di età”.

“Questa iniziativa conferma l’attenzione che, sin dall’inizio del mandato amministrativo abbiamo voluto dedicare ai nostri cittadini – dichiara Gabriele Fusini, sindaco di Magliano in Toscana – cercando di mettere in campo prestazioni e attività che possano rispondere ai loro bisogni, soprattutto a quelli delle fasce più fragili. Stiamo lavorando, ad esempio, anche a un progetto di socializzazione per persone anziane: agli over 75, infatti, vogliamo dedicare una settimana di vacanza sull’Amiata, nella colonia in località Bagnolo, messa a disposizione dalla nostra parrocchia. E molte delle iniziative che abbiamo o che stiamo per realizzare, arrivano proprio dai suggerimenti dei nostri concittadini, che ringraziamo e che ci teniamo ad ascoltare”.

I piccoli dai 3 ai 5 anni di età potranno partecipare alle attività organizzate, dal 7 luglio al 1° agosto all’oratorio della parrocchia della chiesa di San Giovanni Battista a Magliano in Toscana, dove faranno attività ludiche e ricreative e dove, una volta a settimana, prenderanno parte a una gita per la quale il Comune metterà a disposizione il mezzo di trasporto. Le famiglie potranno scegliere se partecipare a tutto il mese di attività a cicli di due settimane.

Per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni, invece, sono in programma, per due settimane nel mese di luglio, attività al mare. Anche in questo caso saranno organizzati momenti di sport, gioco, esperienze in spiaggia e in pineta. Il servizio comprende il trasporto verso e dalla spiaggia che sarà individuata per lo svolgimento delle attività.

Le tariffe, che possono essere consultate nel dettaglio sul sito dell’amministrazione comunale all’indirizzo www.comune.maglianointoscana.gr.it, prevedono esenzioni e scontistiche su base Isee per i residenti nel territorio comunale o per i minori che frequentano le scuole del territorio maglianese.

Le domande di adesione devono essere presentate, sui moduli reperibili sul sito del Comune, fino al 18 aprile, all’Ufficio protocollo dell’ente, a mano o via posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]