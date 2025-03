GROSSETO – Il polo liceale Pietro Aldi che riunisce scientifico e classico, ha disposto per domani mattina un minuto di silenzio per ricordare Aurora Bellini, la studentessa morta sul traghetto tra Napoli e Palermo durante una gita scolastica.

«Con profondo dolore, comunichiamo che il mondo della scuola è stato colpito da una tragica perdita – scrive nella circolare l’istituto di istruzione superiore -. Una studentessa del quarto anno di un istituto superiore della provincia di Grosseto è stata trovata senza vita in occasione del viaggio di istruzione».

«La studentessa era conosciuta da molti dei nostri studenti. Per esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia, ai compagni e ai docenti coinvolti in questa dolorosa vicenda, domani mattina alle ore 8 osserveremo un minuto di silenzio».

«Come richiesto dai rappresentanti di istituto al fine di garantire il corretto svolgimento del momento di raccoglimento, la campanella delle ore 7:55 non verrà suonata. Al suono della prima campanella alle ore 8, gli studenti attenderanno in silenzio, fuori dall’edificio per poi entrare al suono della successiva campanella».