ROCCASTRADA – Un incontro per parlare del nuovo Testo Unico sul Turismo è quello che l’unione comunale del Pd di Roccastrada ha programmato per il giorno venerdi 21 marzo alle 17 al centro civico di Roccatederighi.

Saranno presenti all’iniziativa l’assessore regionale Leonardo Marras, il sindaco di Roccastrada Francesco Limatola e l’assessore comunale al turismo e alle attività produttive Elena Menghini. Coordina l’assessore comunale Emiliano Rabazzi.

“Un impianto tutto nuovo che presta particolare attenzione all’innovazione digitale e alla formazione per rendere il sistema turistico competitivo e al passo con i cambiamenti globali – commenta il segretario dell’unione comunale del Pd Roberto Calvellini –. Una riforma che mette al centro non solo il turista, ma anche le comunità locali che devono poter beneficiare direttamente del valore economico, sociale e culturale del turismo che incide nel PIL della Regione Toscana per un valore del 15%. E’ necessario lavorare fin da subito, condividendo con gli operatori del territorio i contenuti del nuovo Testo Unico per continuare a costruire un turismo di qualità per il futuro”.

L’invito alla partecipazione all’iniziativa di venerdi 21 marzo è rivolto a tutti gli operatori del settore turistico, ma anche ai semplici cittadini che intendono conoscere quali siano le novità che la Regione Toscana ha introdotto rispetto alle competenze sulla materia.

Al termine dell’iniziativa, il circolo PD di Roccatederighi invita tutti i partecipanti ad un piccolo apericena a buffet.