MARINA DI ALBERESE – Una mattinata trascorsa a raccogliere i rifiuti per prendersi cura del tratto di spiaggia di Marina di Alberese che porta a Bocca d’Ombrone, una delle parti del litorale del Parco della Maremma più frequentata.

A farsi carico di questo impegno, reso più leggero dal bel tempo e dalla possibilità di passeggiare in un’area di indiscussa bellezza, sono stati gli “Amici del Parco”, i volontari che si sono iscritti all’albo istituito nel 2020 dall’ente e che vede l’adesione di circa 100 cittadini, provenienti dalla provincia di Grosseto e non solo.

Sono circa 20 le persone che hanno partecipato a questa attività e altrettanti sacchi di rifiuti sono stati raccolti: tra i materiali recuperati, che sono stati portati all’isola ecologica Marina di Alberese, dove Sei Toscana si occuperà del ritiro: tappi, flaconi in plastica, contenitori in polistirolo, taniche, frammenti di contenitori di plastica.

“Ringraziamo gli ‘Amici del Parco’ per il lavoro svolto – dice Simone Rusci, presidente del Parco naturale della Maremma – che rappresenta per noi non solo un aiuto concreto nella manutenzione della nostra area soggetta a vincolo e tutela, ma soprattutto un modo per mandare un messaggio in cui crediamo molto: il Parco, così come il territorio nel suo complesso, sono di tutti ed è fondamentale che l’attenzione, l’impegno per la cura e il rispetto diventino valori propri di ogni individuo”.

Gli “Amici del Parco” sono nati come gruppo di monitoraggio delle tracce dei nidi di Caretta caretta che, spesso, vengono individuati sul litorale maremmano, ma svolgono anche, su base libera e volontaria, un’altra serie di attività che si sono sviluppate nel tempo come la pulizia della spiaggia e il monitoraggio dei sentieri. Durante l’anno possono partecipare a corsi di formazione sulle specificità del Parco, incontri di approfondimento con il personale.

Per diventare “Amici del Parco” è necessario compilare il modulo disponibile sul sito www.parco-maremma.it e inviarlo all’indirizzo email [email protected].