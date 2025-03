FOLLONICA – «In seguito agli spiacevoli fatti accaduti domenica 16 marzo al Torneo carnevale di San Vincenzo, che ha visto coinvolti anche genitori del nostro gruppo Scoiattoli, la Società ha convocato nel pomeriggio di lunedì 17 una riunione urgente con tutti i genitori del gruppo per raccogliere testimonianze e cercare di contribuire a chiarire l’accaduto, su cui per altro sono ancora in corso le indagini di rito» afferma una nota del presidente dell’Asd Follonica basket Raffaele Battaglini.

La Società «ha preso atto di quanto riportato dai presenti e, dopo aver comunicato di aver attivato le politiche safeguarding, ha nuovamente messo a disposizione di tutti il regolamento di comportamento per le partite minibasket, in cui sono riportati a chiare lettere, tra gli altri, i seguenti punti:

– Il genitore in tribuna DEVE sostenere la propria squadra con un tifo positivo, incoraggiare i propri bambini, specialmente nell’errore e applaudire l’altra squadra in segno di sportività.

– Il genitore in tribuna NON DEVE inveire o offendere i bambini.

– Il genitore in tribuna NON DEVE RIVOLGERSI ALL’ARBITRO per nessun motivo».

La società «ha provveduto a chiarire che questi sono i cardini rispetto ai quali la ASD Follonica Basket non intende transigere, neppure rispetto al minimo scostamento e chi ha oltrepassato queste linee, anche solo per un minimo gesto o parola agli arbitri o ad altri tesserati, è invitato a non presenziare agli allenamenti e alle partite fino a diversa decisione della Società e comunque fino a che saranno concluse le attività istruttorie in corso».