GROSSETO – Il 18 marzo si celebra la Giornata mondiale del riciclo. Il Global Recycling Day, nato nel 2018, è una ricorrenza che vuole celebrare l’importanza della corretta differenziazione dei rifiuti per lo sviluppo di un’economia circolare, che valorizzi le risorse e tuteli il futuro del nostro pianeta.

Nel 2024, nei 104 comuni dell’Ato Toscana Sud, grazie all’impegno dei cittadini e delle attività, Sei Toscana ha raccolto e permesso di avviare a riciclo quasi 113mila tonnellate di rifiuti in carta, vetro, plastica e metalli raccolti in maniera differenziata, con un incremento di quasi 17mila tonnellate di rifiuti avviati a riciclo rispetto al 2023.

Nello specifico, sono state avviate a riciclo poco meno di 61.000 tonnellate di carta e cartone (+10mila tonnellate rispetto all’anno precedente); 6.650 tonnellate di metalli (con un aumento di oltre 1.500 tonnellate rispetto al 2023); 18.800 tonnellate di plastica (più 3.650 tonnellate); circa 26.300 tonnellate di vetro, di cui 17mila tonnellate provenienti dalle raccolte mono-vetro, modalità di raccolta separata progressivamente introdotta su tutto il territorio. Sono state inoltre avviate a compostaggio oltre 73.000 tonnellate di organico.

“Nella giornata mondiale dedicata al riciclo, cogliamo l’occasione per raccontare i risultati in termini di materiali raccolti e per condividerli con i cittadini, le attività, le amministrazioni comunali, veri protagonisti di questo processo virtuoso che realizza l’economia circolare – dice il presidente di Sei Toscana Alessandro Fabbrini –. Il nostro è un territorio da salvaguardare, in cui la gestione sostenibile dei rifiuti riveste un ruolo strategico ai fini della tutela dell’ambiente”.

Per tutte le info sulla raccolta differenziata: www.seitoscana.it/raccolta-differenziata.