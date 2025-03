SORANO – L’ufficio urbanistica del Comune di Sorano ha un nuovo responsabile. Lunedì 24 marzo alle 15.30, nella sala consiliare si terrà un incontro rivolto a tutti i tecnici liberi professionisti del territorio.

“La riunione – fanno sapere dal Comune – sarà l’occasione per presentare il nuovo responsabile dell’ufficio Urbanistica e per discutere di tutte le tematiche inerenti l’attività dell’ufficio, con particolare riferimento al rilascio dei titoli abilitativi edilizi. Il sindaco Ugo Lotti invita tutti gli interessati a partecipare, sottolineando l’importanza di questo appuntamento per instaurare un dialogo costruttivo e migliorare le sinergie tra l’Amministrazione comunale e i professionisti del settore”.

“Riteniamo fondamentale garantire un confronto aperto e diretto con i tecnici che operano sul nostro territorio – dichiara il primo cittadino – affinché l’ufficio Urbanistica possa essere un supporto efficace per le loro attività”.