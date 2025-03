MONTE ARGENTARIO – “Con stucco e parrucco è bello tutto. Per l’Argentario va bene per alcune zone e per altre no”. Così il Pd di Monte Argentario chiede al sindaco di intervenire sul territorio.

“Così, per quanto riguarda la zona del Campone, assistiamo all’impellente necessità della Giunta di creare una Ztl nella strada privata dei Tre Ragazzi, boicottata in tempi da guinness, ma nulla si dice riguardo al rifacimento del muro crollato in via del Grottino, che il sindaco aveva proclamato di sistemare entro un mese dalla sua elezione, facendosi ricco dei voti dei residenti di quella zona – prosegue il Pd -. Mica vorrà fare come quelli che ritardano i lavori per terminarli a ridosso di una qualche elezione e quindi favorire selfie e foto della Giunta al taglio del nastro?”.

“È possibile forse che non sia stato affrontato il problema con la dovuta serietà e quindi non si sia investito su di una progettualità di degno rispetto? Il sindaco ci dirà che le priorità sono altre, cioè togliere posti auto per mettere cassonetti e triplicare tariffe dei parcheggi e tasse comunali – conclude il Pd -. Basterebbe spendere bene i soldi pubblici, quelli dei cittadini, invece che sperperarli”.