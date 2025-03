GROSSETO – Aggiornamento ore 14.20: Si chiamava Aurora Bellini la studentessa morta nella notte su un traghetto mentre si dirigeva verso Palermo.

Dalle ultime notizie sembra che la ragazza sia stata trovata senza sensi mentre il traghetto si trovava al largo di Capri e sia stata soccorsa e trasferita a terra da una motovedetta della Guardia costiera che si è diretta verso Sorrento per la precisione. La ragazza però è giunta a terra senza vita.

La salma è stata trasferita prima a Castellammare di Stabia e ora è a Nocera Inferiore. La Procura di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ha aperto un fascicolo al momento contro ignoti e disposto l’esame del medico legale sulla salma. Non si esclude si tratti di un infarto. Sono stati sequestrati gli effetti personali della ragazza.

Il traghetto con il resto dei compagni ha proseguito invece verso Palermo dove i ragazzi sono sbarcati e da cui stanno rientrando a casa.

NEWS ore 12.40: Frequentava l’istituto superiore Manetti Porciatti di Grosseto la ragazza morta nella notte mentre andava in gita in Sicilia con la sua classe. La giovane frequentava il quarto anno e viveva a Batignano con i genitori.

NEWS ore 11: È stata trovata morta sulla nave che l’avrebbe portata in gita in Sicilia.

Tragedia nel mondo della scuola. Una studentessa del quarto anno di un istituto superiore della provincia di Grosseto è stata trovata senza vita questa mattina.

La giovane era in gita con i compagni di classe, sulla nave che da Napoli va verso Palermo. In cuccetta con un’amica, nella notte si sarebbe alzata per andare in bagno e sarebbe morta.

Ancora ignote le cause del decesso. Le classi sono scese stamani dalla nave e la scuola sta organizzando il viaggio di ritorno.

Notizia in aggiornamento.