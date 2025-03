GROSSETO – Domani, mercoledì 19 marzo 2025, la Maremma godrà di una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti.​

Condizioni generali

Secondo le previsioni del Consorzio LaMMA, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione, con locali annuvolamenti sulle zone meridionali. Le temperature minime sono previste in calo, con possibili gelate nelle zone interne, mentre le massime saranno in aumento. I venti saranno deboli e variabili, e il mare poco mosso. ​

Temperature nelle diverse aree della provincia

Nord della provincia (Follonica e Massa Marittima) : Temperature minime intorno ai 2°C e massime fino a 15°C.​

Centro della provincia (Grosseto capoluogo) : Minime previste di 2°C e massime fino a 15°C.​

Zona dell’Amiata : Temperature più rigide, con minime prossime allo 0°C e massime intorno ai 10°C

Sud della provincia (Orbetello e Monte Argentario): Minime intorno ai 4°C e massime fino a 16°C.​

Venti e mare

I venti saranno deboli e variabili su tutta la provincia, senza particolari rinforzi previsti. Il mare si presenterà poco mosso, ideale per chi desidera fare una passeggiata lungo la costa.​

Consigli per la giornata

Nonostante le temperature minime piuttosto basse al mattino, le ore centrali della giornata saranno miti e soleggiate, rendendo ideale una gita all’aperto o attività sportive. Si consiglia comunque di vestirsi a strati per adattarsi alle variazioni termiche tra la mattina e il pomeriggio.​

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.​

Fonte: Consorzio LaMMA