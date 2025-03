GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi, martedì 18 marzo 2025.

Ariete (21 marzo – 19 aprile):

Con il Sole che sta per entrare nel vostro segno, vi sentite energici e pronti a nuove sfide. Tuttavia, Mercurio retrogrado potrebbe causare qualche malinteso; evitate decisioni impulsive e riflettete attentamente prima di agire. In amore, possibili incontri speciali per i single. Vi consigliamo una passeggiata sulla spiaggia di Marina di Alberese per rilassare la mente.

Toro (20 aprile – 20 maggio):

La Luna in opposizione potrebbe portare tensioni in famiglia; mantenete la calma ed evitate scontri inutili. Sul lavoro, si aprono nuove opportunità da valutare con attenzione. Un’escursione alla Riserva Naturale Diaccia Botrona vi aiuterà a ritrovare equilibrio e serenità.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno):

Giornata dinamica e ricca di emozioni. In amore, è possibile un riavvicinamento con una persona del passato. Sul lavoro, è il momento di fare chiarezza sugli obiettivi da raggiungere. Un giro nel centro storico di Massa Marittima potrebbe ispirarvi.

Cancro (21 giugno – 22 luglio):

Potreste avvertire un po’ di stress e tensione; prendetevi del tempo per voi stessi e curate il vostro benessere. Sul lavoro, siate più diretti e determinati per ottenere ciò che desiderate. Una giornata alle Terme di Saturnia vi aiuterà a rigenerarvi.

Leone (23 luglio – 22 agosto):

Le stelle favoriscono sia le relazioni personali che quelle professionali. L’amore è protagonista e sul lavoro non mancheranno le opportunità; gestite al meglio le vostre energie. Approfittate della giornata per visitare il suggestivo borgo di Pitigliano.

Vergine (23 agosto – 22 settembre):

Siete il segno del giorno! La vostra creatività è in aumento; utilizzate questa spinta per affrontare le sfide lavorative con originalità e determinazione. In amore, è il momento di fare scelte decisive. Vi consigliamo una visita al Parco della Maremma, dove potrete rilassarvi immersi nella natura incontaminata.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre):

Venere e Mercurio in opposizione, oltre a Marte in aspetto critico, vi rendono intolleranti e nervosi. Evitate di portare le tensioni lavorative nel rapporto amoroso e fate attenzione alle spese impreviste.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre):

Con la Luna nel segno, vi sentite particolarmente intuitivi. Sul lavoro, impegnatevi al massimo: da metà giugno si prospetta uno scenario fantastico per sviluppare le vostre idee. Un’escursione alle Cascate del Mulino di Saturnia vi aiuterà a ritrovare energia.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre):

La settimana potrebbe portare cambiamenti inattesi in amore e promesse lavorative da mantenere. Attenzione alla gestione del tempo: pianificate bene gli impegni per non sentirvi sopraffatti. Una gita a Castiglione della Pescaia potrebbe offrirvi il relax di cui avete bisogno.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio):

La vostra creatività è in aumento. Utilizzate questa spinta per affrontare le sfide lavorative con originalità e determinazione. In amore, il periodo è significativo; i rapporti con le persone vicine saranno più facili. Concedetevi una giornata nel borgo medievale di Montemerano per ritrovare ispirazione.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio):

Con Mercurio retrogrado, potreste affrontare problemi con documenti e dovreste essere cauti nelle relazioni personali. Evitate decisioni affrettate e cercate di concentrarvi su ciò che conta davvero.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo):

Durante questo periodo di retrogradazione, potreste vivere un momento di confusione emotiva e difficoltà nell’esprimervi. Affidatevi all’intuito per navigare nelle situazioni più complesse. Una passeggiata sul lungomare di Follonica potrebbe aiutarvi a schiarire le idee.

Vi ricordiamo che l’oroscopo offre indicazioni generali; per una consulenza personalizzata, è sempre consigliabile rivolgersi a un astrologo professionista.