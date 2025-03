GROSSETO – Anche la Uisp di Grosseto si unisce al dolore della famiglia, degli amici e di tutta la città di Grosseto per la morte della studentessa Aurora Bellini. Aurora è infatti stata pattinatrice prima del Gs Grosseto, poi della Polisportiva Barbanella Uno.

“Siamo addolorati e sconvolti per questa tragedia – afferma Gianni Lenzini, coordinatore pattinaggio Uisp Grosseto che è stato anche suo presidente nel Gs Grosseto – quella di Aurora è una famiglia di sportivi e anche la sorella Martina è stata una nostra pattinatrice. A lei e ai genitori va il nostro pensiero in questo momento così terribile: ci uniamo al loro dolore”.

“Eventi come questi lasciano sgomenti – aggiunge Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto – esprimiamo vicinanza alla sorella Martina, alla madre Erika, al padre Paolo e a tutti i familiari per questa tragedia infinita che li ha colpiti”.