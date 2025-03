BATIGNANO – Il cielo in Maremma aveva fatto appena in tempo a rasserenarsi, quando la tragica notizia ha stravolto le vite dei familiari e di tutti gli amici.

La gita dei ragazzi del Manetti Porciatti di Grosseto, diretti con il traghetto in Sicilia, è stata segnata tragicamente dalla perdita della giovane Aurora Bellini.

La 19enne grossetana lascia sole la gemella Martina, i genitori Paolo ed Erika, e tutti gli amici e le amiche che la hanno accompagnata in questi anni insieme alle sue passioni come quella della pittura e del pattinaggio.

Pochi mesi fa, nel novembre 2024, Aurora aveva perso sua nonna, Lorella Tinturini, anche lei batignanese, lavorava come cuoca al bagno Grifomare. Ora, la notte tra lunedì 17 e oggi 18 marzo ha portato in paese un altro grave lutto che ha sconvolto tutta la comunità.

«La notizia ha fatto calare il lutto su tutta Batignano – dice un abitante – la conoscevamo bene, frequentava molto Grosseto per via delle sue amicizie, ma la vedevamo spesso passare per le vie del centro».

«Era una ragazza a volte timida ma sempre solare e amichevole – ricorda – molto legata a Martina, sua sorella gemella, ma anche a Batignano, che ricordo frequentasse con piacere, insieme agli amici e alla famiglia».

Il volto e il calore di Aurora ora mancheranno a Batignano, ma soprattutto alla famiglia e al gruppo di amici che la hanno sempre supportata e amata. Ora afflitti da un così grave duro colpo inferto da una tragedia che sembrava non potesse mai accadere.