GROSSETO – Anche il Governo, con i ministri Valditara e Santanchè eswprime il proprio cordoglio per la morte di Aurora Bellini. A loro si aggiunge il deputato maremmano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi.

“E’ una grandissima e dolorosa tragedia quella che ha colpito la famiglia Bellini e tutta la comunità batignanese, per la prematura scomparsa di Aurora, mentre si trovava in gita scolastica. Conosco bene la famiglia Bellini. Dall’amico Paolo, alla mamma Erika, alla sorella gemella Martina. Una perdita sconvolgente. Aurora, era una ragazza solare e molto amata in tutta la frazione di Batignano. Mi stringo e abbraccio fortemente tutta la famiglia dell’amico Paolo Bellini e tutta la comunità di batignanese” afferma Fabrizio Rossi.

“Esprimo il mio profondo cordoglio per la tragica scomparsa della studentessa di Grosseto, deceduta durante una gita scolastica. Alla famiglia, ai compagni e ai docenti rivolgo la mia più sincera vicinanza in questo momento di dolore” afferma il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“È con grande tristezza che apprendo della scomparsa di una vita così giovane – commenta la ministra al turismo Daniela Santanchè -. In momenti come questo, le parole non possono esprimere pienamente il dolore e la sofferenza che colpiscono la famiglia, gli amici e la comunità scolastica”.

“È fondamentale unirci in questo momento di lutto e offrire supporto a chi è stato colpito da questa immane tragedia. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia della studentessa e a tutti i compagni di scuola, ai quali rinnovo la mia vicinanza in questo momento di grande dolore”, conclude Santanchè.