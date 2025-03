GROSSETO – Weekend da applausi per le giovanili della Gea Basketball Grosseto, a cominciare dalle Under 14 che fanno altri due importantissimi passi avanti verso i playoff della Coppa Toscana. Le ragazzine di Luca Faragli sono andate a vincere 41-37 sul campo del Florence Basket al termine di una partita che hanno praticamente deciso nei primi due tempi. Le biancorosse si sono partita avanti di cinque punti, poi il loro vantaggio all’intervallo lungo si è dilatato a nove. Le fiorentine hanno cercato di avvicinarsi ma la difesa della Gea ha retto benissimo e ha portato a casa un successo fondamentale per la Coppa Toscana. Con questa vittoria Bisanti e compagne rimangono agganciate al primo posto insieme al Porcari, vittorioso nettamente sul parquet di Piombino; Florence e Aretina rimangono a sei lunghezze di distanza. Prossimo impegno sabato alle 20, al Palasport di via Austria, contro il Basket Golfo.

GEA U14: Marku, Della Valle, Fuiano, Grilli 4, Bisanti 7, Mariotti 7, Apicella 10, Gosti, Cardelli 13. All. Luca Faragli. Parziali: 6-11, 16-25; 29-34, 37-41.

Risultato memorabile degli Aquilotti di coach Marco Romboli, che conquistano il girone Verde della fase regionale della 32esima edizione del torneo internazionale di minibasket – Trofeo CEFA.

In finale, i giovanissimi biancorossi hanno superato BC Lucca Bianco con un netto 18-6, mettendo in campo grinta e determinazione. Nella finale per il 3°-4° posto, il CMB Carrara si èimposto su Versilia Basket 2002 con il punteggio di 16-8. Prossimo appuntamento domenica 6 aprile per la finale regionale del torneo.