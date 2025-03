GROSSETO – Fondazione Il Sole, L’Altra Città, Lilt e Skeep hanno potuto ampliare la loro operatività sul territorio grazie ai fondi del bando Bucalossi. Le quattro associazioni, beneficiarie del contributo comunale, hanno infatti acquistato nuovi mezzi di trasporto da destinare alle proprie attività sociali, rafforzando così i servizi offerti alla comunità.

Con un finanziamento complessivo di 41mila euro, tra contributo pubblico e risorse proprie delle associazioni, sono stati acquistati due pulmini e due autovetture. In particolare, L’Altra Città e Skeep utilizzeranno i minibus per il trasporto di persone con disabilità verso le attività educative e di socializzazione. La Fondazione Il Sole potrà impiegare il nuovo mezzo per le proprie attività quotidiane di supporto ai propri utenti, mentre Lilt potenzierà il servizio di visite domiciliari nelle frazioni, garantendo un’assistenza più capillare.

“L’amministrazione comunale continua a investire nel sociale e nel supporto alle associazioni che ogni giorno operano sul territorio per il bene della collettività – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Bilancio Simona Rusconi –. Attraverso il bando Bucalossi, offriamo strumenti concreti per rendere ancora più efficaci i servizi rivolti ai cittadini, soprattutto quelli in condizioni di maggiore vulnerabilità. Grazie a questo contributo, Fondazione Il Sole, L’Altra Città, Lilt e Skeep potranno ampliare la loro capacità di intervento, confermandosi punti di riferimento essenziali per la nostra comunità”.

“Il bando Bucalossi rappresenta uno dei principali strumenti con cui il Comune di Grosseto sostiene progetti di urbanizzazione secondaria a favore del tessuto sociale. L’impegno dell’amministrazione in questo ambito continuerà con l’obiettivo di promuovere iniziative in grado di rispondere ai bisogni della comunità e migliorare il benessere collettivo”.