GROSSETO – Nella sede operativa di Barbaruta, il Consorzio 6 Toscana Sud ha anche un’officina che gestisce con il proprio personale.

Il meccanico Stefano Simoni parla della sua attività a Barbaruta e di come si occupa dei mezzi che poi vengono utilizzati dai trattoristi e dagli escavatoristi per le manutenzioni ordinarie sui corsi d’acqua in gestione. La cura delle macchine è fondamentale per mantenere alti i livelli di efficienza e di sicurezza.