MASSA MARITTIMA – Il Rotary Club di Massa Marittima, con il patrocinio della Città di Massa Marittima, organizza un importante incontro informativo dal titolo “Conoscere e prevenire il tumore al seno”, che si terrà sabato 22 marzo 2025 alle ore 16:30 presso la Sala dell’Abbondanza.

L’evento ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e del supporto alle persone colpite da questa patologia. Esperti del settore interverranno per fornire informazioni aggiornate e consigli pratici su screening, terapie, stile di vita e supporto psicologico.

Dopo i saluti istituzionali di Anna Montemaggi, presidente del Rotary Club Massa Marittima, Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima, e Grazia Gucci, assessore alla sanità e politiche sociali, seguirà l’introduzione e la moderazione a cura di Gianni Amunni.

Tra i relatori:

Alessandro Cosimi, che parlerà di screening ed epidemiologia; Alessandra Buonavia, Ilaria Pastina e Maria Grazia Pieraccini, che discuteranno del percorso dalla diagnosi alla terapia e follow-up in una tavola rotonda; Valentina Culicchi, che approfondirà il tema nutrizione e stile di vita; Marta Debolini e Achille Auguggeri, che presenteranno il ruolo della psiconcologia e del supporto psicologico durante il percorso di cura; Pinuccia Musumeci, che illustrerà il lavoro dell’associazione pazienti “Io sempre donna”; Donatella Guidi, che spiegherà l’importanza dell’associazione “Insieme in rosa” come rete sociale e aggregativa.

L’incontro si concluderà con l’intervento di Gianni Amunni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per informarsi e confrontarsi con esperti del settore, associazioni e istituzioni. La cittadinanza è invitata a partecipare.