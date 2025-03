FOLLONICA – Una cena per aiutare chi ha bisogno. Questa l’iniziativa organizzata dal gruppo benemerite della Associazione nazionale carabinieri, sezione “Salvatore Golino” di Follonica. Il ricavato della cena, prevista per domenica 6 aprile alle 19:30 al ristorante Mare Sì, andrà alla Caritas della città.

“Il 1 aprile del 2017 il gruppo delle benemerite si impegnò, già allora, a dare un concreto contributo alla costituzione dell’Emporio della solidarietà, che la Caritas Diocesana aveva istituito per avviare un nuovo modo di distribuire gli aiuti alle famiglie o alle persone singole in difficoltà, dando loro la possibilità di ritirare gratuitamente generi di prima necessità ed avviarle in un percorso educativo per far accrescere il senso di responsabilità ed autonomia, promuovendo la cultura del consumo responsabile – ricorda l’Associazione nazionale carabinieri -. La crisi economica e sociale che stiamo vivendo oggi, a causa anche delle conseguenze che hanno portato le guerre, in corso nel mondo, sta accrescendo il numero delle persone che si trovano in stato di bisogno”.

“Siamo inoltre sempre più convinti che soddisfare i bisogni primari delle persone, aiuta anche a ridurre il numero di reati che vengono commessi per stato di necessità e accresce il senso di sicurezza nei cittadini – proseguono il presidente di Anc Arcangelo Raffaele Russo e la coordinatrice delle benemerite Milena Margarella -. Le nostre benemerite chiedono la collaborazione delle altre associazioni, perché insieme si possa dare un sostanzioso contributo alla Caritas diocesana, partecipando a questa cena di beneficenza e coinvolgendo più persone possibili”.

La cena ha un costo di 30 euro a persona e si può aderire entro il 1 aprile telefonando o inviando un messsaggio ai numeri 335-397209, 320-4726297 o inviando una mail a [email protected] o [email protected]