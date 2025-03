GROSSETO – Si è svolta nei giorni scorsi con grande partecipazione la conferenza organizzata dal Lions Club Grosseto Host sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, un argomento di grande importanza per la tutela dei lavoratori e la prevenzione degli infortuni. L’evento, ospitato presso l’Hotel Granduca, ha visto la presenza di soci e ospiti, tutti uniti dal comune obiettivo di promuovere una cultura della sicurezza.

“Nel corso dell’incontro – dichiarano dal Lions -, il dottor Enrico Pucci ha illustrato i dati più recenti sugli infortuni sul lavoro, evidenziando come la prevenzione e la formazione siano strumenti essenziali per ridurre il rischio di incidenti. È stato sottolineato che la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro fornisce un quadro chiaro, ma che spesso si scontra con una scarsa applicazione delle misure previste. Un punto centrale della conferenza è stato il concetto di sicurezza non solo come obbligo normativo, ma come valore sociale. Lavorare in un ambiente sicuro non significa solo rispettare le regole, ma promuovere il benessere dei lavoratori e aumentare la produttività aziendale”.

Michele Ferraro, presidente del Lions Club Grosseto Host, ha concluso l’incontro ribadendo l’impegno dell’associazione nel promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della sicurezza: “La sicurezza sul lavoro è una priorità che riguarda tutti noi. Il Lions Club Grosseto Host continuerà a impegnarsi per diffondere la cultura della prevenzione e per organizzare futuri incontri e collaborazioni con le scuole e le imprese locali, per sensibilizzare la comunità su questo tema fondamentale. La conferenza ha rappresentato un’importante occasione di confronto, con un chiaro messaggio: investire nella sicurezza sul lavoro significa investire nel futuro di tutti”.