FOLLONICA – Pubblichiamo la nota di un genitore presente alla finale del torneo di basket di San Vincenzo. Nella nota la ricostruzione di quello che è successo secondo la sua testimonianza.

«In ossequio al diritto di replica – scrive Marco De Nadai -, si riporta di seguito una ricostruzione dei fatti accaduti durante il torneo di minibasket a San Vincenzo, basata su testimonianze dirette di presenti che possono essere presentate a richiesta sia delle forze dell’ordine che da parte dei genitori presenti. L’episodio, il cui sviluppo è stato riportato in maniera inesatta e fuorviante, è scaturito da un attacco diretto da parte di alcuni genitori della squadra di San Vincenzo, i quali avrebbero reagito in modo aggressivo e minaccioso a un tifo sicuramente acceso e a volte polemico ma sempre corretto, privo di offese nei confronti di arbitri, allenatori o giocatori come è stato riportato da fonti di parte e tendenziose».

«Nel dettaglio, alcuni genitori del Follonica sono stati oggetto di offese, spinte e minacce da parte di genitori della squadra avversaria, provocando un’escalation nei toni che, pur degenerando in un’accesa discussione, non ha mai dato luogo ad alcuna rissa come scritto né tantomeno a episodi di violenza fisica (rissa), come erroneamente riportato. L’intervento della Polizia Municipale è avvenuto esclusivamente per ristabilire la calma e garantire il regolare svolgimento dell’evento. A supporto non sono state depositate alcune denunce e/o querele».

«È inoltre doveroso sottolineare che la finale si è svolta in un clima di tensione già presente in campo a causa di atteggiamenti scorretti da parte della squadra di casa, caratterizzati da un gioco eccessivamente aggressivo da parte di alcuni giovani atleti e da decisioni della dirigenza del San Vincenzo che hanno sollevato dubbi sulla regolarità dell’incontro».

«Alla luce di quanto sopra, si invita a una maggiore attenzione nella diffusione di notizie, affinché venga garantita un’informazione corretta, imparziale e rispettosa della verità dei fatti e richiede la rettifica di quanto scritto solo sulla base di racconti fatti da alcuni presenti appartenenti al gruppo di casa».

«Per vostra informazione siamo in possesso di alcuni video dei tifosi del San Vincenzo in cui vengono offesi e derisi i piccoli giocatori della squadra del Follonica. Le stesse riprese saranno oggetto di valutazione da parte nostra e dei nostri legali».