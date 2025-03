MONTEROTONDO MARITTIMO – Un passo storico per l’equità energetica: riscaldamento sostenibile anche nelle aree rurali.

Il sindaco Giacomo Termine sottolinea: «Questa iniziativa rappresenta l’adempimento di un preciso impegno elettorale per garantire maggiore vivibilità e condizioni eque a tutti i nostri cittadini, soprattutto a coloro che vivono nelle aree rurali, finora escluse dai benefici del teleriscaldamento comunale. Inoltre, grazie al recente accordo con la Regione Toscana, abbiamo ottenuto importanti risorse per la realizzazione di mini-reti di teleriscaldamento. Un risultato che ci rende orgogliosi e che contribuirà concretamente alla qualità di vita dei nostri cittadini e alla sostenibilità ambientale del nostro territorio».

L’amministrazione comunale di Monterotondo Marittimo è dunque orgogliosa di annunciare l’apertura di due importanti avvisi pubblici per migliorare il riscaldamento nelle aree rurali, garantendo così equità energetica e sostenibilità ambientale.

I cittadini potranno esprimere interesse per:

L’allaccio alle mini-reti di teleriscaldamento a biomasse o geotermico nelle seguenti località rurali: Bagnolo, Frassine, Campetroso, La Rena.

La fornitura in comodato d’uso di caldaie ad alte prestazioni energetiche e ambientali per le abitazioni che non possono essere raggiunte dalle reti di teleriscaldamento.

Le manifestazioni di interesse devono essere presentate entro le ore 12:00 del 31 maggio 2025, scegliendo una delle seguenti modalità:

Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune (Via Licurgo Bardelloni, 64, Monterotondo Marittimo).

Invio tramite Pec all’indirizzo: [email protected]. Online tramite lo sportello telematico (Sut) del Comune, accedendo con Spid o Cie.

I dettagli e i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili ai seguenti link:

Manifestazione interesse Mini-Reti Teleriscaldamento: www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/03/MANIFESTAZIONE-DI-INTERESSE-MINIRETI.html

Manifestazione interesse Caldaie: www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/03/MANIFESTAZIONE-INTERESSE-CALDAIE.html

Per informazioni contattare l’ufficio tecnico comunale: 0566 906363 – [email protected]