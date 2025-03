GROSSETO – Domani il cielo della provincia di Grosseto sarà dominato dalle nuvole, con possibili pioviggini sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime intorno ai 14-15°C. Il vento sarà debole e prevalentemente settentrionale.

Cielo grigio per tutta la giornata

La giornata inizierà con un cielo coperto su tutto il territorio grossetano. Nel corso della mattinata potrebbero verificarsi deboli piogge, soprattutto nelle zone interne. Nel pomeriggio il tempo rimarrà nuvoloso, ma senza precipitazioni di rilievo.

Temperature: valori miti

Le temperature massime oscilleranno tra i 13 e i 15°C nel capoluogo e nelle zone costiere, mentre nelle aree più interne e sull’Amiata si fermeranno intorno ai 10°C. Le minime saranno comprese tra i 7 e i 9°C.

Vento e mari

Il vento soffierà debole dai quadranti settentrionali, con qualche raffica più intensa nelle zone esposte. Il mare sarà poco mosso lungo la costa maremmana.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e i prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo​ 3bmeteo.com