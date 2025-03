GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi, lunedì 17 marzo 2025.

Ariete Oggi, con Mercurio e Venere retrogradi nel vostro segno, potreste sentirvi più riflessivi del solito, rivedendo eventi passati sotto una nuova luce. È un buon momento per pianificare il futuro, lasciando andare ciò che non serve più. In amore, potreste provare una certa nostalgia; cercate di concentrarvi sul presente e su ciò che desiderate costruire.

Toro L’energia di Marte vi dona una carica straordinaria, ma la Luna in posizione sfavorevole potrebbe rendervi emotivamente suscettibili. È consigliabile evitare sforzi fisici eccessivi e dedicare del tempo al relax. In amore, la passione è alle stelle, ma fate attenzione a non essere troppo impulsivi.

Gemelli Oggi è una giornata di celebrazioni e ricordi. Venere e Mercurio retrogradi vi spingono a guardare al passato con affetto, rendendo questo il momento ideale per riconnettervi con vecchi amici o riprendere hobby dimenticati. In amore, la spensieratezza regna sovrana; approfittatene per organizzare una serata speciale.

Cancro La Luna in Scorpione vi offre una grande capacità di azione e intuizioni brillanti, soprattutto se avete lavorato a lungo su un progetto che finalmente potete esporre. Questo è un momento significativo per le relazioni d’amore, che potrebbero procedere senza infamia né lode. Forse avete la testa altrove, ma potreste sentire il bisogno di ritrovare un po’ di passionalità in certi legami e, in casi eccezionali, cercare altrove. Fate attenzione a piccole discussioni, specialmente con Leone e Toro. Le coppie che stanno insieme da un po’ devono mettere da parte qualche soldo, poiché arriva un periodo di maggiori spese per la casa, per i figli o per un evento.

Leone La Luna in Scorpione potrebbe portare qualche tensione emotiva. È consigliabile evitare discussioni inutili e concentrarsi su attività che vi rilassano. In amore, potreste sentirvi insicuri; ricordatevi che la comunicazione è la chiave per superare qualsiasi ostacolo.

Vergine La giornata può portare qualche buona novità, soprattutto se lavorate in proprio. Il desiderio amoroso raddoppia, rendendo questo il momento ideale per rafforzare i legami esistenti o per lanciarsi in nuove avventure sentimentali.

Bilancia Oggi è importante prestare attenzione al denaro. Potreste aver bisogno di recuperare un po’ di tranquillità finanziaria, specialmente se avete speso molto recentemente o avete affrontato una separazione costosa. Nel complesso, non vi manca l’energia creativa. Giove è in un aspetto positivo, aiutandovi a comprendere profondamente le situazioni che necessitano di una spinta. Ricordate di avere fiducia nelle vostre capacità e di prestare attenzione nei vostri rapporti interpersonali, poiché non tutte le persone che frequentate sono positive.

Scorpione La Luna nel vostro segno vi dona intuizioni profonde e una forte determinazione. È il momento ideale per portare avanti progetti personali e professionali. In amore, potreste sentire il bisogno di maggiore passionalità; non esitate a esprimere i vostri desideri al partner.

Sagittario È possibile recuperare un po’ di ottimismo! Dalla fine di febbraio siete stati sotto pressione e avete vissuto momenti faticosi a livello fisico. Il Sagittario è un segno che non si ferma mai e sa come agire, ma quando non è in perfetta forma, è normale sentirsi un po’ giù. L’amore chiama e anticipo che mercoledì e giovedì la Luna toccherà il segno, portando giornate molto utili per comprendere dove sta andando il vostro cuore e ricevere messaggi di solidarietà. È bene curare con molta attenzione le questioni legali perché sarà necessario affrontare un discorso legato alle finanze o a un’acquisizione.

Capricorno Ti senti più forte, ma mi chiedo cosa sia successo tra sabato e domenica: quelle giornate sono state davvero pesanti! Se hai dei dubbi in amore o in amicizia è il momento di riflettere e chiarire le cose con metodi risoluti. Il Capricorno non accetta compromessi: o tutto è bianco o tutto è nero! Oggi sarà una giornata migliore ma senti ancora troppo stress addosso. A metà anno, tra maggio e giugno, sarà importante decidere cosa continuare e cosa fermare.

Acquario Giornata favorevole per il lavoro e le relazioni interpersonali. Se state cercando di concludere un affare o iniziare un nuovo progetto, questo è il momento giusto per agire. In amore, potreste ricevere una sorpresa inaspettata.

Pesci (Segno del giorno) Oggi siete i protagonisti dello zodiaco! La Luna vi favorisce con intuizioni straordinarie e una carica emotiva travolgente. Se avete un desiderio o un progetto da realizzare, questo è il momento perfetto per muovere i primi passi. In amore, i sentimenti sono intensi e profondi: chi è in coppia potrebbe vivere un momento magico, mentre i single hanno ottime occasioni per incontrare qualcuno di speciale. Approfittate di questa giornata per rilassarvi e magari concedervi una passeggiata rigenerante nella splendida cornice della Laguna di Orbetello.