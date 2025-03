GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno:

Oggi la Chiesa cattolica celebra San Patrizio, vescovo e patrono dell’Irlanda. Nato nella Britannia romana intorno al 385, a 16 anni fu catturato dai pirati e venduto come schiavo in Irlanda. Dopo sei anni riuscì a fuggire e, divenuto sacerdote, fece ritorno in Irlanda come missionario, diffondendo il cristianesimo e utilizzando il trifoglio per spiegare il mistero della Trinità. Morì il 17 marzo 461 a Saul, in Irlanda. ​

Orari di alba e tramonto a Grosseto:

Alba: 6:22 ​

​ Tramonto: 18:22 ​

Nati oggi:

Carlo Cassola (1917-1987): Scrittore e saggista italiano, noto per opere come “La ragazza di Bube”, che gli valse il Premio Strega nel 1960. ​

Giovanni Trapattoni (1939): Allenatore di calcio italiano, considerato uno dei tecnici più vincenti nella storia del calcio, avendo guidato squadre come Juventus, Inter e la nazionale italiana. ​

Kurt Russell (1951): Attore statunitense, celebre per ruoli in film come “1997: Fuga da New York”, “La cosa” e “Guardiani della Galassia Vol. 2”. ​

Edin Džeko (1986): Calciatore bosniaco, attaccante di livello internazionale, ha militato in club come Manchester City, Roma e Inter.

Rob Kardashian (1987): Personaggio televisivo e imprenditore statunitense, noto per la partecipazione al reality show “Keeping Up with the Kardashians”. ​

Accadde oggi:

1861 : Proclamazione del Regno d’Italia. Vittorio Emanuele II assume il titolo di Re d’Italia, segnando l’unificazione della maggior parte dei territori italiani sotto un’unica corona. ​

1948 : Firma del Trattato di Bruxelles tra Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Regno Unito, che porterà alla nascita dell’Unione Europea Occidentale, precursore della NATO.

1958: Gli Stati Uniti lanciano il satellite Vanguard 1, il secondo satellite artificiale americano a entrare in orbita terrestre. ​

Curiosità sulla Maremma:

La leggenda del buttero maremmano

Nella tradizione maremmana, il buttero è una figura leggendaria, simbolo di coraggio e abilità nella gestione del bestiame brado. Si racconta che nel 1890, in occasione di una sfida lanciata dal celebre impresario circense Buffalo Bill, i butteri maremmani riuscirono a domare i cavalli americani più velocemente dei cowboy statunitensi, dimostrando la loro straordinaria destrezza e consolidando la loro fama.​

Buona giornata, l’Almanacco della Maremma torna domani.