Foto di repertorio

GROSSETO – Sconfitta casalinga per la Pallacanestro Grosseto Team 90, superata 58-55 dal Baloncesto Basket Firenze. Partenza grintosa per i biancorossi grazie ad una buona percentuale al tiro che fa chiudere loro la prima frazione sul 21-12. Qualche errore nel secondo periodo, ma i padroni di casa restano avanti 36-26. Nel terzo tempo, col passare dei minuti i maremmani cominciano a non controllare più il gioco, mentre i fiorentini riducono lo svantaggio e pareggiano: 42-42.

Ultimo quarto giocato punto a punto in un crescendo di nervosismo a spese dei locali, che hanno perso lucidità e precisione negli ultimi tiri, decisivi, fino al definitivo 55-58.

Prossima partita il 22 marzo alle 18:30 in casa della capolista Florence Basket.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 4, Barabasi 6, Perfetti 5, Rustici 3, Zucchini 2, Terrosi 7, Casanova 19, Draghetti 6, Martinelli 3, Tinti, Erman. Coach: Manganelli, Terrosi, Goiorani, Pedicelli.