GROSSETO – Il laboratorio creativo della Caritas ha stabilito un rapporto di collaborazione con la Uoc Oncologia dell’ospedale Misericordia. Nei giorni scorsi le componenti dell’associazione hanno consegnato allo staff sanitario le loro creazioni che saranno destinate alle persone in trattamento chemioterapico. Quella avvenuta nei giorni scorsi, è la prima consegna da parte del laboratorio all’ospedale di Grosseto.

Le componenti della Caritas di Santa Fiora le chiamano «coccole», proprio a significare la volontà di rendere migliore la fase di trattamento a cui sono sottoposti i pazienti. La collaborazione proseguirà e, oltre a capi di maglieria e cucito come borsette e copertine consegnate in questa prima occasione, si aggiungeranno anche cappellini ed altri oggetti. Il gruppo creativo è nato nell’ambito dell’associazione presieduta da don Gino Governi.

«Ringraziamo le volontarie della Caritas di Santa Fiora per averci omaggiato di queste creazioni – dichiara Ilaria Pastina, direttrice Uoc Oncologia di Grosseto – fa piacere avere stabilito questa collaborazione che contribuirà a migliorare la fase di cure che interessano le persone in trattamento chemioterapico in questo reparto».