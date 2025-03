GROSSETO – Una pallina da baseball a forma di esagono, di colore bianco su sfondo rosso. Sarà questo il nuovo logo del Bsc Grosseto, semplice ed essenziale, studiato e creato da Federico Alocci, studente della 4B dell’Istituto Bianciardi di Grosseto, indirizzo Tecnico grafica e comunicazione, con l’aiuto degli insegnanti. Alla conferenza di presentazione del logo hanno partecipato il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi, il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti, il presidente del Bsc Grosseto Antonio Pugliese, gli studenti finalisti e gli insegnanti dell’Istituto Bianciardi di Grosseto che hanno curato il progetto.

“Un logo che ci ha colpiti da subito per lo studio fatto dallo studente – ha spiegato Antonio Pugliese, presidente del Bsc Grosseto – non solo per l’identità territoriale, l’esagono, infatti, rappresenta le mura di Grosseto, proprio per sottolineare il legame della società con la città capoluogo, ma anche per lo stile e la semplicità che rappresenta e rispecchia il nuovo assetto societario. Voglio ringraziare di cuore non solo i cinque studenti che sono arrivati alla parte finale del contest, ma anche tutti gli altri ragazzi che hanno dedicato tempo e creatività per questo progetto che abbiamo voluto condividere con la città. Il mio ringraziamento va anche, chiaramente, al dirigente scolastico D’Aquino e agli insegnanti, che hanno seguito egregiamente gli studenti aiutandoli in tutto e per tutto. Infine ci tengo anche a ringraziare il nostro main sponsor, Big Mat, per il sostegno continuo che ci permette di continuare a far crescere i nostri ragazzi”.

“Il nuovo logo del Bsc Grosseto è il simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare il proprio legame con la città – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo Sport Fabrizio Rossi -. Un progetto che unisce sport, identità e talento, grazie al lavoro degli studenti del Polo Bianciardi, che hanno saputo tradurre in un segno grafico i valori di una realtà importante per Grosseto. Come amministrazione, siamo orgogliosi di sostenere iniziative che rafforzano il rapporto tra il mondo dello sport e quello della formazione, offrendo ai ragazzi esperienze concrete e di valore. Complimenti al vincitore e a tutti gli studenti coinvolti: il loro impegno è la dimostrazione di quanto la creatività e la passione possano fare la differenza”.

Oltre allo studente vincitore, in finale sono arrivati altri quattro progetti: quello di Emma Fromboluti, della 4° B, di Alessandra Nanni, della 4° A, di Dimitri Corridori, della 5° A, e di Kevin La Cara, della 5° B. Il lavoro dei ragazzi è stato seguito e supportato dal coordinatore del progetto, Michele Ranieri, e dagli insegnanti della quattro classi che hanno partecipato: Patrizia Vincenzoni, Gianluca Falangola, Donatella Bonaccorsi, Marcella Materazzi, Gaia Paolillo, Federica Cipolletta, Luca Di Maggio e Gaia Zocchia. Tutti progetti ben strutturati che hanno messo a dura prova la giuria interna della società nello scegliere il logo che dovrà andare sulle maglie e nel resto della comunicazione del Bsc Grosseto. Il progetto del contest, che si inserisce nel percorso formativo degli studenti, come una delle tante commissioni reali che caratterizzano l’indirizzo, ha visto impegnati studenti delle classi quarte e quinte, passati da una prima selezione con gli insegnanti e una seconda selezione fatta dalla giuria interna della società grossetana.

Federico Alocci, lo studente che ha vinto il contest, è stato ringraziato dalla società con un buono del valore di trecento euro, mentre gli altri quattro studenti hanno ricevuto in regalo un buono da cinquanta euro, oltre a un abbonamento alla nuova stagione del Bsc Grosseto per tutti gli studenti che hanno partecipato al progetto.

Per maggiori informazioni sul logo e sugli eventi del Bsc è possibile consultare il sito www.bscgrosseto.it o i canali social della società.