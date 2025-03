GROSSETO – Ecco come ha trovato la sua auto oggi una cittadina di Grosseto: con il finestrino sul retro, lato passeggero, infranto, forse da una mazza o da un ferro.

«Dentro l’auto non c’era nulla da rubare – racconta – tra l’altro non so neppure dove sia successo di preciso, perché essendo dietro non me ne sono accorta subito».

Sembrerebbe dunque un atto vandalico, forse per noi, per divertimento o chissà cosa. Non è la prima volta che in città avvengono atti di questo genere. Neppure un mese fa è successo ad una cittadina grossetana che si è trovata l’auto, parcheggiata sotto casa, spaccata con un sasso.