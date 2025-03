GROSSETO – Successo per il concerto di beneficenza organizzato da La Farfalla. Grazie alle offerte delle persone presenti sono stati raccolti 1.155 euro, soldi che renderanno possibile realizzare il progetto che ha ispirato l’evento: acquistare arredamenti, piante e fiori per poter rendere ancora più bello e fruibile il parco circostante la sede della fondazione villa Elena Maria, la struttura attigua a Villa Pizzetti che da circa due anni ospita i volontari della Farfalla.

Nella struttura ci sono gli appartamenti riservati a degenti e familiari, gli ambulatori, le stanze riservate agli psicologi e agli altri operatori, una sala conferenze e altri spazi polifunzionali.

Il pomeriggio musicale, condotto da Carlo Sestini, è iniziato con l’esibizione dell’orchestra La Bizare, diretta dalla professoressa Laura Bianchi ed è proseguito con i musicisti allievi dei professori Davide Vallini, Giuliano Schiano, Eloisa Romeo, Laura Fabbiani, Gala Chistiakova e Diego Benocci che hanno suonato un pianoforte a coda.

Il gruppo Bras Bros & Bass è intervenuto, facendo un’incursione a sorpresa.

Presente la consigliera di fondazione Grosseto cultura (di cui l’Istituto musicale comunale Giannetti fa parte) Olga Ciaramella: “Ringrazio i ragazzi e gli insegnanti che hanno aderito a questo evento. Anche da queste iniziative vediamo che la Cultura è presente nella nostra città. Sono orgogliosa e onorata di partecipare a questa iniziativa di solidarietà”.

La presidente Loriana Landi: “Un ringraziamento a tutti i presenti che hanno sfidato una giornata piovosa e sono venuti ad ascoltare questi piccoli grandi artisti. Onore a questi ragazzi che si impegnano in un’arte sottilissima come è la musica, quella musica considerata un linguaggio universale, questa bella musica che unisce. Un grazie immenso per aver donato il loro tempo e la loro arte alla solidarietà. Voglio anche ricordare che gli spazi di Villa Elena sono sempre a disposizione di tutta la comunità di Grosseto” (foto G. Aprili).