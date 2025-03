GROSSETO – Torna come ogni domenica la nostra rubrica Maremma com’era. Di questa foto purtroppo non sappiamo nulla, se non quello che vediamo nell’immagine stessa. Un gruppo di uomini e qualche ragazzo, in abito elegante, tutti hanno giacca e panciotto, anche i ragazzi. In molti portano il cappello, uno sta appoggiato ad una bicicletta e sul fondo si intravedono un paio di militari.

Sembra quasi una colazione sull’erba o forse un matrimonio. Forse questa era la foto degli inviati maschi. Sembrerebbe scattata i primi del secolo, forse anni 20.

Se qualcuno si riconosce o riconosce qualcuno o sa qualcosa in più di questa foto può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.

Chi invece avesse vecchie foto da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.

