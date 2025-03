GROSSETO – Benvenuti al consueto appuntamento con l’Almanacco della Maremma. Scopriamo insieme cosa ci riserva questa giornata tra storia, curiosità e tradizioni.

Santo del giorno

Oggi la Chiesa celebra Sant’Eriberto di Colonia, vescovo vissuto tra il X e l’XI secolo. Nato in una famiglia nobile, divenne cancelliere dell’imperatore Ottone III e successivamente arcivescovo di Colonia. È ricordato per la sua dedizione alla Chiesa e per le opere di carità verso i poveri.

Orari di alba e tramonto: A Grosseto, oggi il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 18:19.

Chi è nato oggi:

Bernardo Bertolucci (1941-2018): Regista e sceneggiatore italiano, autore di film come Ultimo tango a Parigi e L’ultimo imperatore, vincitore di nove premi Oscar.

Tonino Guerra (1920-2012): Poeta, scrittore e sceneggiatore italiano, collaboratore di registi come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni.

Jerry Lewis (1926-2017): Comico, attore e regista statunitense, celebre per il suo stile slapstick e per film come Le folli notti del dottor Jerryll.

Alexandra Daddario (1986): Attrice statunitense nota per ruoli in film come Percy Jackson e nella serie TV True Detective.

Richard Stallman (1953): Programmatore e attivista statunitense, fondatore del movimento del software libero e del progetto GNU.

Accadde oggi:

37 d.C.: Muore l’imperatore romano Tiberio; gli succede Caligola.

1521: Ferdinando Magellano raggiunge le Filippine durante la prima circumnavigazione del globo.

1978: Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana, viene rapito dalle Brigate Rosse in via Fani, a Roma.

Curiosità sulla Maremma – Il mistero di Castel di Pietra

Tra le colline metallifere della Maremma, vicino a Gavorrano, sorgono i resti del suggestivo Castel di Pietra, legato alla tragica storia di Pia de’ Tolomei. Secondo la tradizione, Pia fu imprigionata e lasciata morire in questa fortezza per volere del marito, Nello Pannocchieschi. Il dramma della donna è stato reso immortale da Dante Alighieri nel Purgatorio della Divina Commedia, dove ella pronuncia le celebri parole: “Ricorditi di me, che son la Pia”. Oggi il castello è un luogo carico di fascino e mistero, immerso in un paesaggio mozzafiato che richiama turisti e appassionati di storia medievale.

Buona giornata, l'Almanacco della Maremma torna domani.