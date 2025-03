GROSSETO – Svanisce il sogno playoff della formazione femminile della Gea Grosseto, battuta a domicilio dall’Affrico Firenze. Le ragazze di Silvio Andreozzi cedono 35-46 al termine di una gara equilibrata, nella quale sono state in partita fino all’ultimo. Andate negli spogliatoi con un solo punto di ritardo sul 18-19, Faragli e compagne hanno continuato ad affrontare le esperte avversarie a viso aperto, ma hanno finito per commettere errori che sono costati la partita (foto d’archivio di Stefano Venezia).

“Ci siamo confrontati – commenta il coach Silvio Andreozzi – con una squadra di vecchie volpone. Il nostro atteggiamento è stato quello giusto, ma abbiamo fatto fatica contro un quintetto che mette le mani addosso e non far ripartire le azioni. Abbiamo provato fino in fondo a farla girare dalla nostra parte, ma al contempo due-tre errori ci hanno tagliato definitivamente le gambe”.

La Gea sarà dunque costretta a disputare i playout, anche se il coach vuole chiudere la prima fase della stagione in bellezza: “Nel prossimo fine settimana chiudiamo la stagione regolare con la gara interna contro la capolista Montecatini. Prepareremo al meglio questo incontro, voglio provare a vincerlo e poi ci concentreremo sull’avversario da affrontare nella fase successiva”.