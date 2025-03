GROSSETO – Tanta grinta e crescita anche dalla metà “rosa” del Grosseto Rugby Club, con la prima squadra femminile che ha mostrato buon gioco e compattezza in un’amichevole in stile Coppa Italia contro il Colle Val d’Elsa. Al campo “Viviana e Francesca” di Grosseto, in un duello a sette a metà campo, a prevalere sono state le senesi, ma le biancorosse hanno onorato la palla ovale con una prestazione da ricordare. “Sono molto soddisfatta: siamo una squadra nuova con ragazze che si sono allenate poco – ha detto la coach Valeria Comandi, che ha giocato nel ruolo di capitano – nel secondo tempo eravamo a tutto campo. Bel gioco: eravamo più organizzate e ferme anche nei placcaggi. E poche sciocchezze. Sono molto soddisfatta di quanto abbiamo fatto. Sicuramente abbiamo tanto da correggere, però oggi è stato un buon punto di partenza. Grazie ad Antonio Veltro per l’organizzazione, il gran lavoro sul campo e al terzo tempo, al nostro coach Francesco Mariotti ma anche, per il sostegno, a Pippo presidente del San Vincenzo e a Marco Anello”.

Oltre a Comandi, in campo Ciccioni, Castellana, Castellani, Antonucci, Vanni, Feri, Ristori; assente Zauli, il capitano; non hanno giocato Ferrarini, Faraci, Cheli. A dar supporto, le più giovani del gruppo Orlando e Collanino.

Trasferta a San Vincenzo invece per gli Under 16, che hanno vinto contro il Modena. Gara non bellissima, con qualche fallo in più del solito e un po’ troppi palloni regalati agli avversari per i maremmani, che hanno schierati titolare dal primo minuto Diego Vena, autore di un’ottima prestazione in seconda linea. Nel secondo tempo sono entrati Nathan Duchi e Gabriele Loffredo: buona anche la loro prestazione. Esordio per Emiliano Stoica, che con Loffredo, Duchi e Vena ha fatto salire a quattro su sei i convocati fra i biancorossi. Soddisfazione dell’head coach Agostino Bencivenga per la sempre maggiore esperienza fatta dai suoi ragazzi.