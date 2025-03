Foto di repertorio

GROSSETO – Terza vittoria consecutiva per la Gea Basketball Grosseto, che espugna il parquet dei Jokers Legnaia 74-79, al termine di una partita incredibile. Nel primo tempo i ragazzi di Marco Santolamazza, arrivati a Firenze con soli sette giocatori, hanno subito la voglia di riscatto dei padroni di casa, che sono presentati con un perentorio 24-14, arrivando addirittura a +27 per chiudere a 23 all’intervallo lungo. I biancorossi, che hanno perso Davide Liberati per un’espulsione nel secondo del secondo quarto, sono venuti fuori da una situazione difficilissima con un gran secondo, recuperando prima otto e addirittura venti (5-25 il parziale) nella quarta frazione, andando a vincere con uno scarto di cinque punti un confronto che sembrava morto e sepolto nei primi venti minuti.

“E’ una vittoria sofferta, ma bella – ha commentato Santolamazza – che siamo andati a riposo sotto di 23 con soli sei giocatori dopo l’espulsione di Liberati. Un match dalle due facce: bel primo tempo abbiamo subito l’aggressività e la fisicità di Legnaia. Va anche detto che noi abbiamo fatto registrare percentuali basse e loro altissime”.

“Al rientro dagli spogliatoi – ha aggiunto il tecnico – abbiamo cercato di stringere dal punto di vista difensivo, loro abbassato le percentuali e noi ci siamo fatti sotto punto dopo punto. A 2’30 dalla fine, dopo aver fallito quattro possessi per passare avanti, siamo andati avanti e a quel punto l’inerzia era tutta dalla nostra parte. In fondo non siamo stati bravissimi nei liberi ma con sacrificio di squadra l’abbiamo portata a casa. E’ stata una partita strana, ma tutti, con Ense e Biagetti splendidi, hanno fatto il loro. E’ una vittoria che ci dà morale e ci permette di affrontare i prossimi impegni con una posizione migliore di classifica. Adesso dobbiamo sfruttare il match casalingo con Maginot, che ci servirà per un finale caldissimo”.

Jokers Legnaia-Gea Grosseto 74-79

JOKERS LEGNAIA: Fogli 19, Morchi, L. Conti 9, Susini 7, Mazzerelli 3, A. Conti 2, Carli 13, Pineschi 1, Margheri 3, Coli 6, Ristori 11. All. Simone Lilli.

GEA GROSSETO: Scurti 11, Ense 31, Biagetti 22, Mari 11, Mazzei 4, Baccheschi, Liberati. All Santolamazza.

ARBITRI: Collina di Montemurlo e Carbocci di Cascina.

PARZIALI: 24-14, 53-30; 69-54.

NOTE: espulso Liberati nel secondo quarto.