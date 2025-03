GROSSETO – Tre delegati grossetani hanno partecipato al congresso nazionale Uisp, che ha portato alla conferma di Tiziano Pesce come presidente. Alla tre giorni di Tivoli Terme erano presenti Massimo Ghizzani, presidente Uisp Grosseto, Maurizio Zaccherotti, coordinatore nazionale acquaviva Uisp, e Sergio Perugini, segretario generale Uisp Grosseto.

Il congresso nazionale ha come sempre rappresentato un momento fondamentale di confronto, su temi cruciali per il futuro dell’ente: dal recente ingresso dello sport in Costituzione, al processo di transizione sportiva in atto che può diventare una vera e propria rivoluzione sportiva.

Su questi temi anche l’intervento di Maurizio Zaccherotti, che si è espresso da coordinatore uscente dell’area acquaviva nazionale: “Noi siamo quelli che nello sport hanno trovato uno stile di vita – ha detto Zaccherotti – Lo sport che diventa motivo di scoperta del territorio, di inclusione sociale e solidarietà. Abbiamo l’esigenza del rinnovamento, che va costruito tra i giovani e con i giovani per appassionarli alla vita politica dell’associazione, perché possano diventare nel tempo loro i dirigenti. Dobbiamo dare la possibilità di crescere in Uisp, facendo sport, e continuando ad immaginare, come è lo slogan di questo congresso”.

Zaccherotti è stato anche eletto nel consiglio nazionale. “La collaborazione con le scuole e le realtà associative territoriali diviene un elemento determinante – ha aggiunto – Crediamo che strutturare percorsi formati snelli adattati agli studenti con accordi sui crediti formativi possa aprire scenari interessanti e contribuire al rinnovamento della nostra associazione. Così come la necessaria formazione tecnica sulla questione disabilità”.