GROSSETO – Continuano i tornei giovanili di tennis organizzati dal comitato Uisp di Grosseto. Due i tabelloni organizzati negli impianti di viale Europa, per una manifestazione ben organizzata dal maestro Vincenzo Spadafina. Nell’Under 12 ha vinto Niccolò Berardone, Tv Village, che in finale ha battuto il compagno di squadra Lorenzo Liuzza. In semifinale si era fermata la corsa di Michele Ricci, Nuova Follonia, e Cristian Togni, At Piombinese. Nell’Under 14 (foto delle premiazioni) successo per Niccolò Ricciardi, Tennistica Piombinese, su Matias Chalcoff, Tennistica Piombinese; Leonardo Bruni, Queen’s e Cristian Mignarri, Queen’s, i due semifinalisti. “I partecipanti anche a questo torneo sono stati numerosi e assai partecipi – riflette Davide Marano, coordinatore tennis Uisp – e siamo felici di dare a tutti l’opportunità di competere in modo sano e positivo trasmettendo i valori della Uisp, che poi vediamo in campo attraverso questi giovanissimi così educati e sportivi”. “C’è grande partecipazione dei circoli di tutta la provincia – aggiunge Marano – sono uniti nella volontà di andare avanti organizzando tante iniziative. Dobbiamo sfruttare questo momento d’oro del nostro sport per appassionare più giovani possibile”.

“Sono bambini, ma giocano già un tennis già da adulti nel campo regolamentare e si avventurano nei tornei veri – aggiunge il maestro Vincenzo Spadafina – noi cerchiamo con attività continuative di fare in modo che mettano in pratica gli insegnamenti”. “La socializzazione e il divertimento sono gli aspetti più importanti – prosegue Spadafina – ma la partita ti dà l’insegnamento, l’idea del misurarsi che in allenamento non trovi. E poi si creano nuove relazioni e nuove amicizie, nel nostro circuito facciamo giocare in campi diverso vivendo lo sport nel modo giusto”.