FOLLONICA – Un intero rione in festa ieri sera per salutare alla grande i successi della 58esima edizione del Carnevale di Follonica. Parliamo di Zona Nuova e dei traguardi raggiunti con il carro di quest’anno che ha conquistato il secondo posto nella classifica ufficiale del Carnevale ed è stato il più votato nel contest de Il Giunco aggiudicandosi per il secondo anno consecutivo il premio de “Il carro che mi piace di più”

Una serata speciale all’insegna dei colori rosso e giallo e della grande comunità che ogni anno si ritrova intorno ai valori di amicizia e collaborazione che solo il carnevale sa regalare. Durante la serata oltre alla consegna della “Super G” de Il Giunco che Daniele Reali, direttore del quotidiano della Maremma, ha offerto al presidente Cristiano Battisti e alla giovanissima Alice, il rione ha presentato due belle novità che da quest’anno e per il prossimo futuro accompagneranno Zona Nuova. Stiamo parlando della “mascotte” del rione, la goccia Lavinia e il nuovo inno giallorosso dal titolo “Zona Nuova il cuore incendia” (che potete ascoltare nel video in alto). Tra i presenti anche la reginetta del rione Sabrina Bianchi.