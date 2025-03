MONTE ARGENTARIO – È stato un forum partecipato, quello organizzato oggi, sabato 15 marzo, da Cna Grosseto, insieme al gruppo interparlamentare per l’economia del mare, presieduto dalla senatrice Simona Petrucci, che si è tenuto all’Argentario golf club. Un’occasione per parlare di un settore, quello nautico, in continua crescita, e che ha bisogno di essere ulteriormente sostenuto.

“Quello nautico è un settore, anche per l’economia della provincia di Grosseto, in crescita – spiega Anna Rita Bramerini, direttore di Cna Grosseto -, in controtendenza rispetto ad altri, ed è un comparto in cui l’artigianato si esprime al meglio delle proprie possibilità, dove abbiamo aziende che rappresentano delle vere e proprie eccellenze, al di là delle loro dimensioni, nel panorama nazionale. È per questo che abbiamo deciso di riproporre, per il secondo anno, questa occasione di confronto, che desideriamo diventi un appuntamento fisso, per mettere a confronto esperienze diverse, perché vogliamo creare non solo le condizioni di network per le imprese ma anche gettare le basi perché questo comparto possa continuare a competere, cogliendo le sfide legate all’innovazione e alla competitività, che rappresentano delle opportunità per imprese che stanno continuando a crescere in termini occupazionali e di volumi di affari”.

Quello dell’economia del mare è un settore in cui i grandi cantieri svolgono un ruolo di traino, ma a fianco dei grandi cantieri operano una molteplicità di micro e piccole imprese che rendono la filiera cardine e fiore all’occhiello del “Made in Italy”.

“L’evento di oggi – commenta la senatrice Simona Petrucci – ha confermato quanto il settore nautico e l’economia del mare siano centrali per la crescita del nostro Paese. Si tratta di un comparto strategico, che coniuga tradizione e innovazione, capace di generare occupazione e di affermare l’eccellenza italiana a livello internazionale. È fondamentale che le istituzioni continuino a sostenere questo settore con politiche chiare, investimenti mirati e una visione di lungo periodo. Ed è proprio questo uno degli obiettivi e delle ragioni per cui ho deciso di promuovere la nascita dell’Intergruppo parlamentare per l’economia del mare: uno strumento che ci permetterà di dare ancora più voce al comparto, portando le sue esigenze al centro del dibattito politico e garantendo un supporto concreto alla sua crescita e competitività. Uno dei compiti dell’intergruppo, infatti, è quello di offrire un contributo, anche al fine della nascita di nuove normative, per un settore che oggi dà lavoro direttamente o indirettamente a 54mila addetti”.

I numeri della nautica in Toscana sono importantissimi, con molte piccole e micro imprese che operano nell’indotto della cantieristica, con conseguenze importanti per i territori. Produzioni, quindi, che devono essere sostenute e, anche per questo Cna Nautica, a livello nazionale, sta lavorando per proporre una riforma dei codici Ateco.

“L’economia blu è un settore importantissimo per tutto il paese e per la provincia di Grosseto e Livorno in particolare – dice Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno – è strategico dove dobbiamo concentrare l’attenzione. I dati degli ultimi giorni ci confermano che la nautica ha fatto numeri record nel 2024, con 4 miliardi e mezzo di esportazione, e questo vale sia per il settore della cantieristica e della nautica, ma dobbiamo essere consapevoli che oltre il 30% di questa produzione è realizzata proprio dalle province di Grosseto e Livorno e nella costa toscana. Tutto ciò ci deve far riflettere su quanto è in crescita questo settore, anche se chiaramente, vista la situazione geopolitica attuale, ci sono preoccupazioni soprattutto per la piccola impresa nautica; ma conosciamo le potenzialità del comparto, in particolare, per la piccola impresa che dà servizi di grandissima qualità: oggi nella nautica ci sono oltre 70 mestieri, che lavorano a servizio della grande nautica e che possono garantire alta qualità e grandi servizi. Un settore quindi che può creare ricchezza e dare opportunità e occupazione, perché le imprese dell’economia blu creano anche tanto lavoro. E questo è uno degli asset importanti che lega la nautica e la cantieristica anche al turismo”.

L’evento “Strategie per la Nautica: crescita, innovazione e regole per un settore in evoluzione” è stato supportato dalla Camera di commercio della Maremma e del Tirreno e dell’Osservatorio OsserMare, Cna Nautica e il Consorzio Navigo, che lo ha inserito nel suo programma di attività per “Tuscany yatching week”.

Ha visto gli interventi di Arturo Cerulli, sindaco di Monte Argentario, Riccardo Breda, presidente di Cna Grosseto e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Massimo Lucchesi, segretario generale dell’Autorità portuale regionale, Andrea Giannecchini, presidente del Distretto della nautica e della portualità toscana e presidente di Cna Lucca, Mario Maniero, presidente nazionale di Cna Nautica, Antonello Testa, coordinatore nazionale di OsserMare, Alessandro Battaglia, coordinatore nazionale di Cna nautica, Lorenzo Giudice, relazioni istituzionali e affari legislativi di Cna nazionale, Luigi Bruzzo, direttore Fondazione Isyl, Pietro Angelini, direttore di Navigo. Dopo un momento di dibattito, le conclusioni sono state a cura della senatrice Simona Petrucci, presidente dell’intergruppo parlamentare per l’economia del mare. La moderazione è stata di Roberta Busatto, direttrice dell’“Economia del Mare Magazine”.