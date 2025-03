GROSSETO – La pioggia non ha fermato i manifestanti che oggi sono scesi in piazza contro tutte le guerre. Ad organizzare la manifestazione in piazza Dante è stato il Coordinamento per la pace della provincia di Grosseto.

Gli organizzatori promuovono il disarmo, il vivere in pace, la giustizia sociale e climatica, il lavoro, i diritti e la democrazia.

“I venti di guerra, che soffiano su tutto il pianeta dall’Ucraina al Medio Oriente, in oltre 50 conflitti locali, aumentano i rischi di una deflagrazione mondiale con il pericolo di una guerra atomica. L’orologio dell’Apocalisse, lasciatoci da Einstein ed altri grandi scienziati, segna meno di 89 secondi alla mezzanotte, all’ora zero” concludono.

(foto Mario Fontani)