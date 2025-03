Foto di repertorio

ARCIDOSSO – Anche sull’Amiata in questi giorni non sono mancati i controlli antidroga, di cui in primo luogo l’arresto di tre persone, protagonisti a vario titolo di detenzione di stupefacenti, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale.

Due di loro, a bordo di una vettura, erano stati fermati a un posto di controllo dai carabinieri di Arcidosso, che procedendo con la perquisizione alla macchina, avevano trovato tre panetti di hashish per 300 grammi complessivi.

Le perquisizioni, estese ai rispettivi domicili, hanno permesso di recuperare altro stupefacente, materiale di confezionamento delle dosi e una katana. In una delle abitazioni i militari hanno trovato la terza persona, che durante il controllo ha opposto resistenza violenta ai militari, tenendo la stessa condotta – risoltasi in un danneggiamento alle strutture – anche all’interno dei locali della caserma di Arcidosso dove i tre erano stati successivamente portati.