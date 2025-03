ALBINIA – Il circolo del Partito democratico di Albinia è tornato ad incontrarsi sui temi che riguardano la frazione del comune di Orbetello. Lo ha fatto sotto la guida del nuovo segretario Fabrizio Mecarozzi, in un incontro serale che ha visto la partecipazione sia degli iscritti sia di alcuni simpatizzanti.

“I temi trattati hanno toccato diverse problematiche cercando sia un’analisi che una soluzione o almeno una proposta alle stesse – dicono dal Pd -. Il ritorno all’attività del circolo di Albinia è sicuramente una buona notizia sia per una dialettica politica più completa, sia per l importanza che ha la frazione per il territorio comunale! Fra le criticità emerse vale la pena menzionare l’inefficacia del reticolo idraulico minore che si è paventata anche questo inverno con allagamenti conseguenti ad una pesante precipitazione che ha visto coinvolto l’entroterra di Albinia. Allagamenti che hanno causato danni sia alle abitazioni sia alle attività agricole. A questo punto una nuova progettazione del reticolo idraulico è più che mai necessaria, anche perché i danni sono sia immediati ma anche futuri visto che molti agricoltori si trovano nell’impossibilità di lavorare i propri campi. Visitando i luoghi alluvionati è stato notato lo stato critico in cui versano alcune strade vicinali, stato che mette in pericolo la sicurezza di chi quelle strade le deve percorrere tutti i giorni”.

“Altro tema è quello energetico – proseguono dal Pd di Albinia -: il nostro territorio è interessato da vari progetti per ciò che riguarda le rinnovabili. Ad oggi però risultano tutti percorsi poco trasparenti ed altamente speculativi. Le domande che poniamo sono: questi progetti danno risposte concrete alle richieste della nostra comunità? Sono calibrati rispetto alle necessità del territorio? E soprattutto, le ricadute in termini di benefici per la collettività, ripagheranno il danno, l’impatto a livello ambientale e paesaggistico? Il Pd di Albinia ribadisce con forza l’importanza di una politica energetica rispettosa delle peculiarità ambientali e territoriali unite al fabbisogno di energia, proprio per questo le comunità energetiche potrebbero, attraverso il coinvolgimento diretto della comunità stessa, una risposta concreta producendo benefici economici, sociali ed ambientali”.

“Per ultimo, ma non certo per importanza, è stato affrontato il tema moscerini – prosegue il Pd -. Tema più che mai di attualità, una problematica che desta molta preoccupazione, anche in considerazione che la Pasqua è ormai alle porte e da sempre la stagione turistica inizia proprio in quel periodo. Ormai il fenomeno non riguarda più il solo centro di Orbetello, gli insetti sono arrivati anche ad Albinia, lungo la Giannella e la notizia dei disagi che tutto questo sta causando ormai è diffusa”.

“Proprio per questo i partecipanti alla riunione hanno denunciato come nonostante tutto questo, dopo la moria che ha colpito la laguna la scorsa estate, fosse più che prevedibile, la risposta da parte dell’amministrazione è risultata del tutto insufficiente per non dire assolutamente assente – conclude il Pd -. Il tentativo del sindaco di coinvolgere gli enti sovraordinati quando ormai la problematica sembra essere sfuggita al controllo, non scagionerà né lui né la sua giunta da quella che pare un’assoluta mancanza di capacità decisionale e programmatica. In conclusione il circolo Pd di Albinia cercherà con dedizione di affrontare le problematiche che nasceranno dai confronti con i cittadini ponendo sempre al centro il benessere della comunità. Proprio per questo verrà stimolata una partecipazione attiva di tutti coloro che lo vorranno, soprattutto di quei cittadini stanchi dell’attuale situazione e che sentono il bisogno di trovare un interlocutore capace di ascoltarli ed amplificare le loro voci negli enti preposti a risolvere le difficoltà in cui stiamo vivendo”.